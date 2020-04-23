Zoom’un üye sayısı 300 milyona ulaştı

Salgın sürecinde, tüm dünyada evden çalışma sistemine geçilmesi, video konferans uygulamalarına olan talebi artırdı. Bu dönemde yıldızı parlayan ise Zoom uygulaması oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre şirket, güvenlik açığı iddialarıyla mücadele etmesine rağmen son 3 haftada kullanıcı sayısını 300 milyona yükseltti. İcra kurulu başkanı Eric Yuan, bu rakamları açıklarken, uygulamaya yeni bir güvenlik güncellemesinin geleceğini de duyurdu.

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HİSSELERİ YENİDEN ARTIYOR

Zoom'un New York borsasındaki hisseleri de yeniden artışa geçerek 150.25'i doları gördü. Böylece, güvenlik açığı iddialarından önceki zirve olan 160 dolara yaklaşmış oldu.

TÜRKİYE’DE DE GÜNDEM OLDU

Uygulamanın kişisel bilgilerin çalınmasına neden olduğu iddiaları son dönemde iyice artmıştı. Türkiye'de de uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bu uygulama, öğretmen ve öğrencilere tavsiye edildi. Ancak kişisel bilgilerini Zoom'a giren bazı kullanıcıların hesaplarından 58.5 dolar kesildiği ortaya çıkmış, bunun ABD perakende devi Walmart'tan yapılan alışveriş karşılığı olduğu belirlenmişti.

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PEK ÇOK ÜLKE YASAK GETİRDİ

Bu iddialar sonrası birçok ülkede ve şirkette Zoom uygulamasının kullanımına yasak getirildi. Son olarak Alman otomotiv devi Daimler, şirket çalışanlarından yeni bir bilgi gelene kadar Zoom'u kullanmamalarını istedi. Daha önce SpaceX, Ericsson, NXP, Standard Chartered gibi büyük şirketler de aynı kararı almıştı.

Buna rağmen büyümesini sürdüren Zoom, imajını düzeltmek için bazı adımlar da attı. Bunların başında, Facebook'un eski güvenlik şefi Alex Stamos'un işe alınması geliyor. Şirkete danışmanlık yapan, Google'ın eski gizlilik teknolojisi uzmanı Lea Kissner ise, Zoom 5.0 ile endüstrideki diğer şirketlerin kullandığı 256 bitlik şifreleme teknolojisine geçileceğini duyurdu. Güncelleme 30 Mayıs'ta gelecek.