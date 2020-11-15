Faizsiz ev sisteminde alarm veren boşluk

Faizsiz ev sistemi, denetimi büyük bir soru işareti yaratır şekilde hızla yayılıyor. Bu şirketlere on binlerce liralık ‘organizasyon' parası ödeyen tüketiciler sistemden çıkıp parasını almak isterse “satır arası” sözleşme maddeleri ile yüzleşiyor. Ev hayaline faiz ödemeden sahip olmanın cazibesine kapılan vatandaşlar sistemden mağdur olunca avukatların yolunu tutuyor.

PANDEMİDE ARTTI

Faizsiz ev sistemleri reklamlarıyla ön plana çıkmış durumda. Ancak arka planda sesini çok da duyuramayan bir mağdurlar grubu var. Mağduriyetlerin artmasının en önemli sebebi pandemi ile işsiz kalan ya da hastalanan üyelerin sistemden çıkmak istemesi. Ancak bazı şirketler imza atılırken şifahen verdikleri “iş kaybı veya hastalık halinde geri alırsınız” sözüne rağmen “organizasyon” paralarını ödemeyip taksitleri da 6 ay sonra geri vereceğini belirtiyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar konu ile ilgili denetim boşluğu bulunduğunu belirterek çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Sistemle ilgili yasal düzenlemenin uzun süredir bir şekilde rafta bekletildiğini belirten Çakar, tüketicilere sözleşme imzalamadan maddelerde hak ihlali olup olmadığını bir avukata mutlaka danışmalarını tavsiye etti.

SAYISI 35'i BULDU

Halktan para toplayarak faizsiz, kura yöntemi ile ev sahibi yapma vaadinde bulunan şirketlerin sayısı 35'i buluyor. Katılım bankacılığında uzman bir bankacı, “Bu konuda BDDK'nın bir çalışması var. Bu çalışmanın ülkenin finansal güvenliği açısından acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Tasarruf toplama işinin mutlaka kamu otoritesi tarafından düzenlenmesi, denetlenmesi gerekiyor” dedi.