İmar barışı ile 24.7 milyar lira toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne milletvekili CHP'li Okan Gaytancıoğlu'nun imar barışı düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılaşmaya gidilen 7 milyon 436 bin 354 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

Yapı Kayıt Belgesi almak için vatandaşların ödediği toplam miktar ise 24 milyar 745 milyon 968 bin lira oldu. Başvuru yapıp ödeme yapmayan 10 bin 312 kişi bulunduğunu kaydeden Kurum, CHP'li vekil Okan Gaytancıoğlu'nun şu sorularını ise yanıtsız bıraktı:

– İmar af kapsamında başvuruda bulunmuş ve en yüksek miktarda ödeme yapacak 100 gerçek ya da tüzel kişi kimlerdir?

– En yüksek miktarda ödeme yapacak 100 gerçek ya da tüzel kişinin toplam ödeyeceği miktar nedir?

– En yüksek bedel ödeyecek bu kişilerin kaçı ödemelerini yapmadığı ya da geciktiği için imar affı kapsamından çıkmıştır?