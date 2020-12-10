İstanbul Finans Merkezi’nde adrese teslim bir ihale daha

AKP iktidarı, İstanbul Finans Merkezi altyapı projelerini, Kamu İhale Kanunu'nun esas olarak öngördüğü açık usül yerine, ilansız, habersiz, gizli kapaklı ihalelerle belirli şirketlere dağıtmaya devam ediyor.

14 yıldır tamamlanamayan İstanbul Finans Merkezi'nin altyapı işleri, kanunun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü 21b Pazarlık usulüyle istenilen şirketlere veriliyor.

Şeffaf ihalelerde aylar öncesinden yapılan duyurularla tüm kamuoyunun gözleri önünde işleyen süreç, bu ihalede 21b Pazarlık usulünün avantajlarından faydalanılarak saklandı. İhale yapılıp sözleşmeler imzalandıktan sonra Kamu İhale Kurumu'nun sistemine giriş yapıldı.

İHALEDEN 40 GÜN SONRA DUYURU

30 Kasım'da yayınlanan sonuç ilanına göre; “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ortak Altyapı 4. Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi 21 Ekim günü İller Bankası'nın Çukurambar'daki binasında kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen 5 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Yaklaşık maliyeti 613 milyon 632 bin TL olarak belirlenen iş, yaklaşık yüzde 5'lik indirimle 582 milyon 500 bin TL'ye Yıldızlar İnşaat'a verildi. 2 Kasım'da imzalanan sözleşmeye göre 9 Kasım'da başlayan inşaat 400 gün sürecek ve 14 Aralık 2021'de tamamlanacak. Açık usulde yapılmayan ihalelerde, işin tüm detayları, hangi işlerin yapılacağı kamuoyuna açıklanmıyor.

AKP'NİN YENİ YILDIZI

İstanbul Finans Merkezi'nin 1. ve 2. Etap Altyapı İkmal işleri ihalesi de yine 21b usulüyle kapalı kapılar ardında özel davetle Yıldızlar İnşaat'a verilmişti. 1968 yılında Diyarbakır'da kurulan Yıldızlar İnşaat 2020'ye kadar çok da büyük ölçekli olmayan kamu ihaleleri alıyordu. Yıldızlar'ın 2020'de aldığı bu iki ihalenin toplam değeri 1.1 milyar TL'yi buldu.

3. ETAP DA DAVETLE ENAM'A VERİLMİŞTİ

Projenin 3. Etabı da şeffaf ve rekabetçi açık usül yerine yine 21b Pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardında istenilen şirkete verilmişti. 104 milyon 965 bin TL yaklaşık maliyet belirlenen 3. Etap için 11 Mart'ta düzenlenen ihale 97,6 milyon TL'ye ENAM İnşaat'a verilmişti. Enam, Melih Gökçek'in başkanlığı sırasında Kanal Ankara projesini üstlenmişti. TOKİ’nin Trabzon Avni Aker Stadı yerine yapılacak Millet Bahçesi ihalesi de ENAM'a verilmişti.

14 YILDIR GÜNDEMDE

AKP Hükümeti, 2007 yılında genel merkezleri Ankara’da bulunan kamu bankaları ve finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınacağını açıkladı. Ümraniye’deki 300 bin metrekarelik dev araziyi adres olarak gösteren hükümet Ocak, 2008’de İstanbul İFM projesini duyurdu. Strateji ve eylem planı Ekim 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İFM’nin, mimari tasarımı ve proje hazırlama süreci Emlak Konut GYO tarafından başlatıldı. İFM için ilk yapım ihalesi Kasım 2012’de düzenlenirken ilk kazma 2014 yılında vurulabildi. 2016 olarak duyurulan projenin açılış tarihi önce 2018’e ardından 2020’ye ertelenmişti. Projenin en erken 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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