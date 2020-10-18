Suudiler korktu, ilgi bıçak gibi kesildi

Suudi Arabistan Kralı'nın “Orada 1 dolarım bile kalmayacak” diyerek Türkiye'ye karşı gizli ambargo başlattığı iddiaları sonrası Suudilerin Türkiye'deki emlaklarını satmaya zorlandıkları ifade edildi.

Remax Mia Lastrose gayrimenkul broker'ı Songül Toprak Özsan, Suudi yatırımcıların Türkiye'den emlak alımının bıçak gibi kesildiğini söyledi. “Korkuyorlar” diyen Özsan, “Satış için İstanbul Bebek ve Sarıyer bölgesinde gösterdiğimiz evler vardı. Birden bıçak gibi kesildi, yatırımdan vazgeçtiler” dedi.

Suudi yatırımcıların Bodrum'da da gayrimenkullerle ilgilendiklerini ancak son dönemdeki gelişmeler sonrası bu satışların da durduğunu ifade eden Özsan, “Bekleme halindeler. Ancak endişelerinin arttığını, baskı biraz daha artarsa hızla satışa geçeceklerini duyuyoruz” diye konuştu.

EVLERİNİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Suudilerin baskıya rağmen Türkiye'deki gayrimenkullerini satmakta ‘ağırdan alması'nın ardında ciddi bir oranda zarara uğrama endişeleri var. Doların 8 TL'ye dayandığı ve emlak piyasasının da çok hareketli olmadığı bugünlerde satış yapmak Suudiler için oldukça ‘zararlı' bir harekete dönüşüyor. 5 milyon dolara satılan evlerin bugün 2 milyon dolara bile fiyatlanmadığı ifade ediliyor.

DOKUNMAYIN, TÜRK ÜRÜNÜDÜR!

Riyad'da bir markette çekilen, ürünlerin üzerinde “Dokunmayın, Türk ürünüdür” yazılı kağıtların görüldüğü fotoğraf dün sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Suudi Arabistan'da halka Türkiye'de üretilen tüm ürünlere boykot çağrıları yapılıyor ancak görünen o ki halktan gerekli destek gelmeyince marketler üzerinden boykot yaygınlaştırılmaya çalışılıyor.