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Son dakika… İsimler kesinleşti: Ve CHP tarihinde bir ilk

Son dakika haberi... CHP 37. Olağan Kurultayı tamamlandı. 52 kişilik Parti Meclisi bu sabah itibarıyla netleşirken, CHP tarihinde de bir ilk yaşandı. 27 yaşındaki Sevgi Kılıç, CHP PM'ye giren ilk başörtülü siyasetçi oldu.

Sozcu.com.tr
11:34 -
Haberler Genel
Son dakika… İsimler kesinleşti: Ve CHP tarihinde bir ilk

CHP 37. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilirken, dün de Ankara Bilkent Odeon Kültür Merkezi, CHP Parti Meclisi için kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesinde yer alan ve CHP PM için aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi olan Sevgi Kılıç, 365 delegenin desteğini aldı. 1993 doğumlu olan Kılıç, gençlik kotasından PM’ye girerek CHP tarihinde bir ilki başarmış oldu.

İstanbul Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev yapan Kılıç, avukatlık yapıyor.

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