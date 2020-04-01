1 Nisan Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu’nda haftanın çekiliş sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununda büyük ikramiyenin hangi şanslı bilete çıkacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde iki kişi büyük ikramiyeye hak kazanmış ve 766’şar bin lira almıştı. Bu akşamki çekilişte ise büyük ikramiye tutarının yaklaşık 1 milyon 500 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 1 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 981. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Şans Topu sonuçları ise şanslı rakamların belirlenmesinden dakikalar sonra ilan edilecek. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.