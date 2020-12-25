’10 milyarlık rant kimlere dağıtılacak?’

Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kanunla ilgili “Bir kamu tüzel kişisi kurup kamu İhale yasasından muaf ediyorlarsa, rantın paylaşımına dair kaygı yaşıyorlar demektir. Kamu – özel işbirliğiyle şehir hastaneleri gibi, otoyolları, köprüleri, havaalanlarını yaptıkları gibi, şimdi de depozito yönetim sistemiyle, kamunun kaynaklarını beş müteahhite peşkeş çekecekler demektir” açıklamasını yaptı.

BU TELAŞ NİYE?

Yasa teklifinin sene bitmeden görüşülmesi konusundaki telaşa dikkat çeken Bakan, “Kanunu komisyonda TBMM İç Tüzüğü'ne aykırı olarak hızla görüştük. Ardından aynı hızla genel kurula geldi, araya bütçe görüşmeleri girdi, bütçeden hemen sonra da kanunu geçireceksiniz diye Meclis’te sabahladık. Neden? Kanunun geçici ikinci maddesi sebebiyle. Çevre Ajansı 2020'de kurulsun da GEKAP'tan toplanan paranın yüzde 10'u ajansa aktarılsın diye. Tamamen ‘duygusal' yani” dedi.

RANT İÇİN PARALEL BAKANLIK KURDULAR

Çevre Ajansı'nın yönetim kuruluna girmek için AKP'liler arasında yarış olduğunu öne süren Bakan, “Kamu İhale Yasası'ndan muaf kurum oluşturuyorlar. Kendi aralarında yönetim kuruluna girmek için yarışıyorlar. Yönetim kuruluna girmek için aralarında nasıl yarıştıklarını anlatamam size. Biz her şeyi duyuyoruz. Siyasi etkilere açık, çevre kaygısı adı altında, rant önceliği taşıyan bir karaktere sahip, paralel bir bakanlık kurdular. Görüyorsunuz, tek dertleri var; rant” dedi.

YILDA 10 MİLYAR LİRALIK RANTIN DAĞITIM HESABI

Bakan sözlerini şöyle tamamladı:

* Başarılı olan ülkelerde sistemin kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalıştığını görüyoruz. Burada hedef, toplanmış malzemeden, kapalı döngü içerisinde yeniden ambalaj üreterek maksimum düzeyde çevresel korumayı ve ekonomik faydayı elde etme önceliği, sistemin temelini oluşturmak.

* Fakat AKP'nin oluşturmaya çalıştığı sistemde, vatandaş depozito için bir para ödediğinde sistemde birikiyor, o biriken para arttıkça orası rant alanı haline geliyor.

* Bu nedenle, getirilmek istenen depozito sistemiyle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar liraya yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz. Ama yerliler, milliler, en vatansever onlar.

* Oysa vatan tek başına soyut bir kavram değil. Vatan bizim deremiz, vatan bizim dağımız, ovamız, toprağımız. Vatansever olmak, o dağı, taşı, kurdu, kuşu, dereyi, ormanları korumak demektir. Ya koruyacaksınız, ya korumayacaksınız.