11 CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı’ndan toplantı talep etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ortak açıklama yaptı.

EKONOMİK SIKINTILAR TARTIŞILDI

Açıklamada, 11 büyükşehir belediye başkanının çevrimiçi buluşup Türkiye'nin gündemini, yerel yönetimlerin sorunlarını, pandemi gündemini ele aldıkları belirtildi.

Toplantıda belediyelerin yaşadığı ekonomik daralmaların, düşen gelirlerin, yapılması şart olan birçok çalışmanın bütçeler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin, bütçe yönetimlerinde ortaya çıkan zorlukların tartışıldığı aktarılarak “Toplu taşımanın geleceğini ayrıntılı olarak ele aldık. Kentlerimizin, bugün ve gelecek için kültür sanat yaşamını konuştuk. Bu kapsamda, içinde önerilerimizin olduğu bir hazırlığı, Türkiye Belediyeler Birliği'ne (TBB), iletme kararı verdik” denildi.

TBB'YE ÖNERİ: CUMHURBAŞKANI VE BAKANLAR KURULU İLE BİRARAYA GELELİM

Bu çerçevede TBB'nin girişiminde oluşturulacak bir gündemde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun katılımı ile toplantı yapılması önerisi getirilerek “Türkiye'nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının, hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB'ye ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYARISI

3 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili uyarılarda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Bu süreçte ilgili her tedbiri aldığımızı, yurttaşlarımızın rahat, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenleri planladığımızı belirtmek isteriz.

*Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, değerli hemşerilerimize yeniden anımsatmak isteriz ki, sokağa çıkmama konusundaki özenimizi lütfen sadece yasağın olduğu günlerde göstermeyelim, yasağın olmadığı günlerde de aynı tavrımızı sürdürelim.

*Henüz rehavet için erken olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Pazartesiden itibaren de sokağa çıkmama konusunda duyarlı olunmasının, şehirlerde yoğunluk yaşamamasının önemini dile getiriyoruz.

1 MAYIS UNUTULMADI

Açıklamada 1 Mayıs Emek Bayramı da kutlanarak “ Aynen 23 Nisan'da olduğu gibi, salgınla mücadele koşulları gereği istediğimiz şekilde bir kutlama yapamayacağız. Ülkemizin tüm emekçilerini bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Bir kez daha 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz” denildi.

İLGİLİ HABER İBB Meclisi salgın gündemi ile olağanüstü toplanıyor