15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da hastaneler, eczaneler, PTT ve bankalar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü TBMM’de alınan kararla resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz’da resmi tatil olacak ve kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

15 TEMMUZ’DA HASTANE, ECZANE, BANKA VE PTT’LER AÇIK MI?

15 Temmuz’da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.

Eczaneler ise, 15 Temmuz’da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden İstanbul’daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

Resmi tatil nedeniyle bankalar da 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM’de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”



15 TEMMUZ’UN ÖNEMİ

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. Darbe girişiminde 248 kişi hayatını kaybetmiştir.