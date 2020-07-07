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16.6 milyonluk Çankaya Piyangosu

Süper Loto, Sayısal Loto ve On Numara’nın 25-29 Haziran arasındaki çekilişlerinde büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya’da oynayanlar kazandı. Şanslı Çankayalılar, 3 çekilişte 16.7 milyon lira aldı...

Deniz AYHAN
06:40 -
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16.6 milyonluk Çankaya Piyangosu

Milli Piyango'nun 5 gün içindeki yaptığı 3 ayrı çekilişinde büyük ikramiye Çankaya'ya vurdu. 5-29 Haziran günlerinde yapılan On Numara  Sayısal Loto ve Süper Loto'da toplam 16 milyon 685 bin liralık büyük ikramiye, Çankaya'dan kupon yatıran talihlilerin oldu.

Süper Loto'nun 25 Haziran tarihinde yapılan çekilişinde 6 rakamı tek kişi bildi ve büyük ikramiye olan 14 milyon 819 bin TL, Ankara Çankaya'daki talihlinin oldu.

27 Haziran'da yapılan Sayısal Loto'da ise 1 milyon 360 bin TL olan büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Yenimahalle İlçesi'ne gitti.

29 Haziran'daki On Numara'da da 10 sayısı bilen tek kişi Çankaya'dan çıktı ve 506 bin 812 TL kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiye Yenimahalle ve Çankaya'ya vurmuştu. Milli Piyango yetkilileri İstanbul, Ankara ve Antalya'nın en yüksek oyun oynama hasılatına sahip olduğunu bu nedenle bu üç ilin ilçelerine piyango vurma olasılığının daha fazla bulunduğunu belirtiyorlar.

Tahsin Tarhan

Bu şaibe iddiaları soruşturulmalı
CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “Milli Piyango çekilişlerinde artık süreklilik arz eden şaibe iddiaları, ayrıntılı bir şekilde soruşturulmalı'' dedi. Tarhan sözlerine şöyle devam etti: “Milyonlarca vatandaşın parası ve umudu üzerinden yapılan çekilişte yetkililerin tavrı, Milli Piyango'ya olan güveni bir kez daha sarstı. Bakanlık sorduğumuz sorulara ne cevap verecek merakla bekliyoruz.”
Ankara Antalya Çankaya CHP istanbul Milli Piyango on numara Sayısal Loto Süper Loto Tahsin Tarhan
Son güncelleme: 06:48 07.07.2020
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