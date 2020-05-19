19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup gençle Anıtkabir’de bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, yaşanan salgın hastalık tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

* Aziz Atatürk… Bir milletin umudu olarak Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelemizin 101. yıldönümü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz.

* Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor.

* Birbirimizi sevkten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti ve kardeşliği çoğaltarak ülkemizi mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz.

* Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz. Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Ruhunuz şad olsun.

YOUTUBE’DA ORTAYLI, BOĞAZ’DA SOFUOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırladı.

– İlber Ortaylı, Gençlik Spor Bakanlığı’nın Youtube kanalında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gençlerle bir araya gelecek.

– Gençlerin merakla beklediği “Gençlerden Kahramanlara Mektup” yarışması sonuçları da Youtube’da canlı olarak açıklanacak.

– Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak.

– Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu Boğaz Köprüsü’nde hız denemesi ve 45 dakikalık panoramik İstanbul gösterisi yapacak.