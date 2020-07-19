19 Temmuz korona tablosu: İşte Türkiye’deki vaka sayılarında son durum…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük olarak paylaştığı korona tablosunun bugünkü verileri açıklandı. Corona virüsü tüm dünyada etkisini sürdürürken, bazı ülkelerdeki artış dikkat çekti. Vatandaşlar ise ülkemizdeki son durumu merak ediyor. 19 Temmuz 2020 tarihli korona tablosuna haberimizden erişebilir, Bakan Koca’nın açıklamalarını takip edebilirsiniz. İşte corona virüsünde Türkiye’deki son durum…

19 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 41 bin 310 test yapılırken 924 yeni vaka tespit edildi.





16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 16 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 219 bin 641'e, toplam vefat sayısı da 5 bin 491'e yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre 997 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 202 bin 10'a çıktı.

“ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı” ifadelerini kullandı.

Bulaşma Yolu

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler bulaştırıcı olabilmektedir. Khalili ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta analiz çalışmasında inkubasyon süresi ortalama 5.84 (% 99 Güven Aralığı 4.8-6.8) gün olarak hesaplanmıştır. Ortanca inkubasyon süresi 4.8 gündür. Genel olarak inkubasyon süresi 2-14 gün arasında değişmektedir.

COVID-19'un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.