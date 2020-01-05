200 bin ağacın kaderi bilirkişiye bağlı!

Eskişehir'de Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören mahallelerinde, Mihalıççık ilçesi Adahisar ve Sivrihisar ilçesi Dumluca Mahalleleri’ni kapsayan 31 bin hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi.

Projenin hayata geçmesiyle 31 bin hektarlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı ormanlık bölgede 200 bine yakın ağaç kesilmesi planlanıyor.

YARGIYA BAŞVURDULAR

Mahalle muhtarları, belediyeler, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği maden ocağının kapasite artışı için verilen ÇED olumlu raporunun iptali amacıyla Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Eskişehir İdare Mahkemesi, olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasına karar verdi.

7 Ocak 2020 tarihinde bölgede keşif yapılacak ve ağaçların kesilip kesilmemesine bilirkişi karar verecek.

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MURAT DAĞI KURTULDU, SIRADA ESKİŞEHİR VAR

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Kütahya'nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED olumlu kararının Kütahya İdare Mahkemesi'nce geçen aralık ayında iptal edildiğine dikkat çekti.

Yurtman, “Kütahya Murat Dağı için verilen ÇED olumlu kararı iptal edilmeseydi orada da 190 bine yakın ağaç kesilecekti. Yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti. Sırada Eskişehir var” dedi.

‘PROJE HAYATA GEÇERSE, YABAN HAYAT YOK OLUR’

ÇED olumlu kararı iptal edilmediği takdirde maden ocağının kapasite genişletmesi için 200 bine yakın ağaç kesileceğini belirten Yurtman, “7 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan bilirkişi incelemesine tüm Eskişehirlileri ve çevrecileri bekliyoruz” dedi.

Yurtman, projenin hayata geçmesi durumunda bölgedeki yaban hayatının da yok olacağını sözlerine ekledi” ifadesini kullandı.