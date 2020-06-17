200 bin ağacın kaderini belirleyecek keşif yine iptal oldu

Eskişehir'de Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören mahallelerinde, Mihalıççık ilçesi Adahisar ve Sivrihisar ilçesi Dumluca mahallelerini kapsayan 31 bin hektarlık bir alanda manyezit, nikel, demir madeni arama ve kırma alanı için ÇED olumlu kararı verildi. Projenin hayata geçmesiyle 31 bin hektarlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı ormanlık alanda 200 bin ağaç katledilecek.

ÇED’İN İPTALİNİ İSTEDİLER

Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali için mahalle muhtarları, belediyeler, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği yargıya başvurmuş, Eskişehir İdare Mahkemesi, olay yerinde bilirkişi tarafından keşif yapılmasına karar vermişti. Geçen ocak ayında yapılması planlanan keşif önce kötü hava şartları nedeniyle sonrasında da corona virüsü salgını nedeniyle bugüne ertelenmişti.

YİNE ERTELENDİ

Bugün yapılması planlanan keşif ve bilirkişi incelemesi ise son dakika heyet üyelerinden birisinin Ankara’ya toplantıya çağırılması üzerine yeniden ileri bir tarihe ertelendi.

Bölgeye giden çevreciler son dakika aldıkları haber ile keşfin iptal edildiğini öğrendi.

”MURAT DAĞI KURTULDU, SIRADA ESKİŞEHİR VAR”

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, Kütahya’da Murat Dağı’nda siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED olumlu kararının Kütahya İdare Mahkemesi’nce geçtiğimiz yıl Aralık ayında iptal edildiğine dikkat çekti.

Yurtman, ”Kütahya Murat Dağı için verilen ÇED olumlu kararı iptal edilmeseydi orada da 190 bine yakın ağaç kesilecekti. Yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti. Sırada Eskişehir var. ÇED olumlu kararı iptal edilmediği takdirde maden ocağının kapasite genişletmesi için 200 bine yakın ağaç kesilecek” dedi.