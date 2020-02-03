2020 EKPSS başvuruları son gün ne zaman? ÖSYM EKPSS sınav ve başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Ocak tarihinde başlayan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav başvuruları, 12 Şubat tarihinde sona erecek. Sınav ücretleri ödemesi ise 13 Şubat 2020 tarihinde tamamlanacak.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU

EKPSS SINAV TAKVİMİ

EKPSS İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ : 24 OCAK-12 ŞUBAT 2020 (Ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020)

KURAYA KATILACAKLAR İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN-12 MAYIS 2020 (Ücret ödeme için son gün 13 Mayıs 2020)

EKPSS SINAV TARİHİ : 26 NİSAN 2020

SINAV SAATİ : 10.15

EKPSS SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN 120,00 TL'DİR. 35,00 TL ADAY TARAFINDAN 24 OCAK-13 ŞUBAT 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR. 85,00 TL İSE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA YATIRILACAKTIR.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 20,00 TL (BU ÜCRET, ADAY TARAFINDAN 28 NİSAN-13 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR.)

EKPSS İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 11-12 Mart 2020 (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)

KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3-4 Haziran 2020 (Başvuru ücreti Geç Başvuru Gününde ödenir.)

İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) olan ve eğitim bilgileri ile EKPSS/KURA için gereken engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM'nin http://www.ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adayların önceki yıllarda yapılan 2012-ÖMSS ve/veya 2014/2016/2018 EKPSS için bildirdikleri engel bilgileri (hem ÖMSS'ye hem de EKPSS'ye başvuran adayların en son bildirdikleri engel grubu bilgileri) başvuru ekranında yer alacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59'da sona erecektir.