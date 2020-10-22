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’20’den fazla öğretmenin testi pozitif, öğrenciler karantinada’

Eğitim İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, Bursa'da yüz yüze eğitimle birlikte 20'den fazla öğretmenin coronaya yakalandığını, yüzlerce öğrencinin de karantinada olduğuna söyledi. Rona, bulaşı oranın bu hızla artması halinde yüz yüze eğitimin kağıt üzerinde devam edeceğini, tüm öğrenci ve öğretmenlerin evde karantinada olacağını iddia etti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 16:58, 22/10/2020
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’20’den fazla öğretmenin testi pozitif, öğrenciler karantinada’

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, Bursa’da 20’den fazla öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığını, yüzlerce öğrencinin de karantina altında olduğuna dikkat çekti.

“20 ÖĞRETMENİN TESTİ POZİTİF ÖĞRENCİLER KARANTİNADA”

Yalnızca Yıldırım ilçesindeki bir okulda 5 öğretmenin pozitif çıktığını söyleyen Rona, “Düşünülecek olursa, bu okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerinin büyük risk altında olduğu gerçeği görülebilecektir. Bursa’da 20’den fazla öğretmende Covid-19 testi pozitif çıktı. Yüzlerce öğrenci karantinada. Yeterli düzeyde önlem alınmadan, ihtiyacı karşılayacak kadar yardımcı hizmeti göreve başlatılmadan, okullara mesafe ve hijyen koşullarını yerine getirecek önlemlerin alabilmesi için yeterli mali destek vermeden başlatılan yüz yüze eğitimin, toplumun genel sağlığını tehdit etmekten başka bir sonuç doğurması beklenemez” dedi.

“TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TESTTEN GEÇİRİLMELİ”

“Aslolan yüz yüze eğitimi başlatmak değil, sürekliliğini sağlayabilmektir” diyen Rona, “Bulaş oranı bu hızla artarsa, yüz yüze eğitimin kağıt üzerinde devam ettiği ancak tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin evde karantinada olduğu bir manzara kaçınılmazdır. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve toplumun sağlığını korumak için acilen; Tüm öğretmenler ve öğrenciler testten geçirilerek pozitif vakalar ayrılmalı, yüz yüze eğitim güvenli koşullarda devam etmelidir. Okulların yardımcı hizmetli ve dezenfektan ihtiyaçları karşılanmalıdır. Kantin, servis, pansiyon gibi bulaşı riskinin yüksek olduğu yerler için ilave önlemler alınmalıdır. Yaşam hakkı eğitim hakkından daha öncelikli bir haktır! Öğretmenin, öğrencinin ve toplumun yaşam hakkı korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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