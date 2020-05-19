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22 CHP’li başkan 19 Mayıs için kamera karşısına geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 22 CHP'li belediye başkanı Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Sozcu.com.tr
12:49 -
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesini başlatan tarihi yolculuğu anlatmayı amaçlayan #YüzyılınRotası Dijital Kutlama Programı, 16 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Galata Rıhtımı’ndan Bandırma Vapuru’nu uğurladığı video mesajı ile başlamıştı. 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümünde ise 22 CHP’li belediye başkanı kamera karşısına geçti.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki CHP’li belediye başkanları kamera karşısına geçerek Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

Video, #YüzyılınRotası internet sitesinden yayınlandı.

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Son güncelleme: 12:52 19.05.2020
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