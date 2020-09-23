23 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı rakamları…

Yenilenen Şans Topu oyununda 34 numara arasından 5 ve 14 rakam arasından 1 numaranın çekilmesiyle sonuçlar belirleniyor. Onanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilmesi durumunda ikramiye alınabiliyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun 23 Eylül tarihli 8. çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-11-14-18-34 +6

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Şans Topu’nun bu akşamki çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Şans Topu’nda büyük ikramiye 746 bin 803 TL olarak açıklandı.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.