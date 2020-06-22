3 yaşındaki Alperen’in vahşice ölümünde kan donduran detaylar

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi’nde Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner’in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci’yi 15 Haziran günü yumruk ve tekmelerle dövdü. Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Sabıka dosyasının kabarık olduğu öğrenilen Harun Sezer, Alperen Ekinci’yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. 6 gün sonra da yaşanan olayı, akrabalarına anlatıp kaçtı.

MEZARI GÖSTERDİ

Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner’i gözaltına alındı.

Alperen’in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi.

Alperen’in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNE TUTUKLANDI

Emniyet’te sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun’dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, Harun Sezer’in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıkan Sezer’i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor.

Alperen Ekinci’nin otopsi işlemlerinin tamamladığı, bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)