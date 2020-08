31 Ağustos On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuç ekranı…

Milli Piyango’nun yenilenen oyunlarından biri de On Numara oldu. Her hafta pazartesi akşamı saat 20.00’da çekilişi gerçekleştirilen On Numara’da gecenin sonuçları az önce belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek adına On Numara şans oyununu oynayanlar sonuçları araştırmaya başladı. Son yapılan çekilişte 304 bin TL’lik ödül bir kişiye çıkmıştı. Bu hafta ise büyük ikramiye tutarı 291 bin TL olarak açıklandı. İşte 31 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

On Numara’nın 5. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara’da haftanın sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara’nın kuralları şu şekilde;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar’dan da oluşturabiliyor.

Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.