44 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti!

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyada paniğe sebep olan corona virüsü can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada Türkiye’deki en son corona virüsü bilançosunu paylaşmıştı.

Bakan Koca, 59 hastanın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 2 bin 433 vaka sayısı olduğunu belirtmişti.

Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerden birinin de Bilecik Bozüyük ilçesinden olduğu öğrenildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK ANNESİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Saniye Kan, 19 Mart tarihinde rahatsızlanarak Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan, Saniye Kan daha sonra Bursa Özel Medicabil Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede 3 gün tedavi altında tutulan Saniye Kan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BOZÜYÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Ölüm belgesine, ölüm nedeni ‘Covid-19 pozitif’ olarak yazılan Saniye Kan, memleketi Bilecik’in Bozüyük ilçesine getirildi.

Kan, geçtiğimiz gün corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde çok az vatandaşın katılımıyla Bozüyük ilçe mezarlığına defnedildi.