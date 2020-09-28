45 yıllık fabrikayı ‘yeni’ diye açtılar

Ali Ekber ERTÜRK Evren DEMİRDAŞ

Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrika kafaları karıştırdı. Fabrikaların birçoğunun AKP iktidarından önce kurulup halen faaliyette olduğu belirlendi. İYİ Partili sanayici Can Tuğsuz, 300 fabrika arasında kendisine ait fabrikayı görünce şaşkınlık geçirdi. Tuğsuz “Fabrikamız 45 yıldır faaliyette. Yeni açılması söz konusu değil. Düğmeye basıp aç-kapa yaptılarsa onu bilemiyorum'' dedi.

CHP İl Başkanı Hayri Sucu da fabrikaların birçoğunun iki yıldır faaliyette olduğunu anlattı. Sucu “En az bir buçuk iki yıldan bu yana faaliyet gösteren ama ruhsatı olmayan, ruhsatı yenilenen veya 4. organizeden 5. organizeye taşınanları yeniymiş gibi açtılar. 300 fabrika bir günde düğmeye basılarak açılmış değil. 45 bin kişi istihdam edilmiş gibi bir algı yaratılıyor. Bu 45 bin kişi zaten orada çalışıyor, eğer 45 bin kişi istihdam edilseydi Gaziantep'te işsiz kalmazdı” dedi.

VALİLİK ‘SEHVEN' DEDİ

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise açılışı yapılan fabrikaların bazılarında ek tesis yapıldığını ve kapasite artışına gidildiğini belirtti. Valilik ise listede yer alan ancak yeni olmayan fabrikalar için “sehven listeye girmiş” savunması yaptı.

İKİ BAKAN AÇILIŞINI GEÇEN YIL YAPMIŞTI

300 fabrika için yer alan Barem Ambalaj adlı firmanın ise 2019 yılı Kasım ayında İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül tarafından açıldığı ortaya çıktı. Kurdeleyi Soylu, Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin kesmişti.

300 FABRİKAYI GÖSTERSİNLER

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, açılan 300 fabrika için “Tamamen balon, o fabrikalar nerede göstersinler'' dedi. Yılmazkaya şöyle konuştu: “Pandemi sürecinde en güçlü ülkelerde bile fabrikalar kapanırken, Gaziantep'te sözde açılışı yapılan 300 yeni fabrika, 45 bin istihdam, 15 milyarlık yatırım yalan ve sansasyondan başak bir şey değildir. Maalesef ülkemizde içi boş, sanal açılışlar yapılıyor. Bir Gaziantepli olarak çok merak ediyorum bu fabrikalar nereye açıldı?”