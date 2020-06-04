48 saatte mühür

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçen hafta TBMM'de yaptığı açıklamada seçim bölgesi olan Kocaeli'nde yaşananları gündeme getirdi. Türkkan, “Kocaeli'ndeki her belediye, AKP'li Kocaeli milletvekillerine tahsis edilmiş durumda. Bütün ihaleler ve işe alımlar AKP'li vekillere bağlı. AKP'li milletvekilleri, Kocaeli belediyelerini kendi aralarında pay ettiler” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, bu sözler üzerine Türkkan'ı hedef aldı.

25 YILDIR AYNI YERDE

29 Mayıs günü TBMM'de bir açıklama yapan Katırcıoğlu, “Sözleri yalan ve iftiradır. Bu milletvekilinin Kocaeli Dilovası'nda fabrika ve çiftliği var. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? Türkkan Çiftliği de TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi? Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.

Bu açıklamadan 48 saat sonra da Türkkan'ın 25 yıldır aynı yerde olan yağ fabrikası “Orman arazisi üzerinde olduğu” gerekçesiyle mühürlendi. Türkkan'ın avukatı Yağmur Soysal, “AKP milletvekili hakkında iftira ve suç uydurma suçlarından şikayetçi olduk ve suç duyurusunda bulunduk” açıklaması yaptı.

TÜRKKAN TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR

Türkkan'ın, Dilovası'nda 25 yıldır faaliyet gösteren fabrikası AKP'li vekilin şikayeti sonrası mühürlendi. Türkkan'ın, şirketinin uğradığı ticari itibar kaybı için de tazminat davası açacağı öğrenildi.