56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Corona virüsüyle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Pazartesi saat 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Yüzde 81 seviyesine kadar çıkan yoğunluk kısıtlamaya dakikalar kala yüzde 42 seviyesine geriledi.

56 saat sürecek kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu da yaşandı. Hafta sonu market, bakkal, kasap, manav ve kuru yemişçilerin akşam saatlerine kadar hizmet verecek olmasına rağmen kısıtlama öncesi vatandaşlar market, bakkal, kasap, manav, fırın ve kuru yemişçi önünde kuyruğa girdi.

İETT SEFERLERİ GÜNCELLENDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, hafta sonu için İETT seferlerinin güncellendiğini açıkladı.

Ongun, “Metrobüs gün içi 3, gece 10 dakikada bir sefer yapacaktır. Teleferik, Füniküler, Moda Tramvayı ve Levent-Hisarüstü metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakikada bir yapılacaktır. Vapur seferlerinde ise değişiklik olmamıştır” bilgilerini paylaştı.

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