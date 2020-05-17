65 yaş üst sokağa çıkma ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi saatler saatler arasında?

Geçtiğimiz hafta sonu yasak sonrası ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün yine sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma iznin ne zaman olacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı, meteorolojik veriler kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma izninde bazı saat değişikliği yaptı. Ayrıntılar haberimize…

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında şu açıklamayı yaptı;

Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatleri değişti.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile, önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur



MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Alınan karar gereği, bugün (16 Mayıs Cumartesi) ve 17 Mayıs Pazar günü market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.