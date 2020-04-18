80 yaşındaki adam, Erdoğan’a hakaret iddiasıyla polis merkezine çağrıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ankara’da yaşayan 80 yaşındaki A.C.’nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlar beğendiği iddiasıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığını söyledi.

“ÖNEMLİ OLAN TEK ADAMIN KEYFİ”

Sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP’li Erkek, “Şahıs devleti nasıl olur, örneği. 1940 doğumlu, 80 yaşında vatandaş. Sokağa çıkması yasak. Facebook hesabında yaptığı bir beğeniden dolayı karakola götürülüp ifadesi alınıyor. “Virüs kapar mı, yaşı nedeniyle yaşamı tehlikeye girer mi”, önemli değil. Önemli olan tek adamın keyfi.” ifadelerini kullandı.

“HAKARET VARSA HEPSİNDEN ÖZÜR DİLERİM”

Söz konusu vatadantaş ifadesinde, beğenilerinde devlet büyüklerini aşağılamayı düşünmediğini belirterek, “Bu beğenilerim devlet büyüklerini ve aşağılamayı düşünmedim. Çünkü bu beğeni ve evrak ekinde bulunan yazı ve görüntüleri okumadan beğendim. Evrak içinde devlet büyüklerime hakaret varsa hepsinden özür dilerim” dedi. A.C. alınan ifadesinin ardından polislerce evine bırakıldı.