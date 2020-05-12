90 bin tutuklu çıktı 250 bin kişi girecek

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Alpay Antmen, “İnfaz yasası ile çete üyeleri, dolandırıcılar dışarı çıktı, çek nedeniyle ceza alanlar ise içeri girecek” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da bu konudaki cezanın infazının durdurulup, çek bedelini yıl sonuna kadar ödeyenler hakkındaki cezaların affedilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise çekte yaşanan sorunu şöyle özetledi: “Yasaya göre, çek karşılıksız çıkarsa ve hamili yargıya başvurursa, kişi para cezası alıyor. Bunu ödemez ise ceza hapse dönüşüyor. 2012'de çekte hapis cezası kaldırıldı. 2016'da ise, tekrar hapis cezasına dönüldü. Bu arada karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenler tahliye edildi. Ancak üç ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10'nunu ödeyemeyen ve toplam 15 taksitte de kalanını ödeyemeyen yine hapse giriyor. Son infaz yasası ile bir kişi piyasayı 100 milyon lira dolandırıp kaçmışsa, aftan yararlanıyor, çek düzenleyen ise içeri giriyor.''