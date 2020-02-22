Abdullah Gül’den Bakan Soylu’ya ‘Gezi olayları’ yanıtı!

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından Gezi olaylarına dair verdiği mülakatla ilgili bir açıklama yaptı.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Karar Gazetesi’ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum.

* Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum.

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’de düzenlenen AKP Siyaset Akademisi Toplantısı’na katılmıştı.

Konuşmasında “Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman olduğu gibi eminim ki, biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştık” diyen Soylu, Abdullah Gül’e de tepki göstermişti.

Gül’ün sözlerini “İçime saplanan bir hançer” diye nitelendiren Soylu, şu şekilde konuşmuştu:

* Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın, sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye’de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı’nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.

* Hem Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan’ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız.

* Yazıklar olsun size. Çok net ve açık söylüyorum, ne yapacaksanız yapın.

* Bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor.

* Siz Amerika ile Avrupa ile beraber olun. Allah şahittir, Tayyip Erdoğan Allah ve milletle beraberdir.