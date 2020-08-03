Adana resmen yanıyor! Hissedilen sıcaklık…

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da sıcak hava nem ile birleşince kentte nefes almak bile güçleşti. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 35 derece, nemin ise yüzde 56 olduğu Adana'da hissedilen sıcaklığın 47 derece olduğu öğrenildi.

SOKAKLAR BOŞALDI

Adanalıların çoğu yayla ya da deniz kenarına kaçarken Adana sokakları boşaldı. Kentten kaçamayan vatandaşlar ise ya evlerinde kaldı ya da sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

METEOROLOJİ UYARDI: ÇOK TEHLİKELİ

Meteoroloji yetkilileri ise hissedilen sıcaklığın 47 derece olmasından dolayı internet sitesinde, “Çok bunaltıcı ve çok sıcak bir hava. Zorda kalınmadıkça açık alanda durulmamalıdır, güneş olmayan yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Kalp, tansiyon hastaları çok dikkatli olmalı. Aşırı hareketlerden kaçınmakta fayda var'' uyarısında bulundu. (İHA)