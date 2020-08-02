Akdeniz’de 3.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle küçük şiddetli depremler meydana gelse de, zaman zaman da orta ve üzeri büyüklüklerde depremler gerçekleşebiliyor. Türkiye’de gün içerisinde kaydedilen depremlere bakıldığında son depremlerin 12:11’de Akdeniz açıklarında kaydedildiği görülüyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda son depremlerin nerelerde ve kaç büyüklüğünde olduğunu sayfamızdaki linkler üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER