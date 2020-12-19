AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, yemek haberlerine erişim engeli getirtti

Ekmek polemiğinin odağındaki AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin iki yıl önce hakkında ortaya atılan; yediği yemeğin faturasını AKP'li Çivril Belediyesi'ne ödettiği yönündeki iddialarla yeniden gündeme geldi. Tin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzerinde adının yazılı olduğu fatura görsellerinin sahte olduğunu ileri sürdü, o dönemde hakkında ortaya atılan iddiaların delilleri ile çürütüldüğünü ifade etti.

MAHKEME ÇOK HIZLI KARAR VERDİ

Tin önceki gün Denizli 1. Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak üzerinde adının yazılı olduğu faturaları paylaşan ve yemek faturasını belediyeye ödettiği şeklinde ifadeler yer alan tüm haberlere erişim engeli kararı çıkarttı. Mahkeme kararında, yayınlanan haberlerin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğunu değerlendirdi ve engelleme talebini haklı buldu. Karar bir gün içinde çıktı.

FATURALAR VE YEMEKTE ÇEKİLMİŞ GÖRSELLER YER ALDI

Tin'in avukatları her iki yemeğin de belediye personeli tarafından yendiğini öne sürerek yemek sırasında sosyal medyada yapılan paylaşımları delil olarak dosyaya koydu. Üzerinde milletvekilinin isminin yazılı olmadığı yemek faturalarının nüshaları da dosyada yer aldı. Yapılan haberleri ‘linç girişimi' olarak tanımlayan Tin, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin içerik kaldırma talebinde bulunmadı.

“KURU EKMEK YİYORSA AÇ DEĞİL”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasında sarf ettiği “Millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine “O zaman aç değil demek” yanıtı veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin bu sözleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti.