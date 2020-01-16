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AKP ve MHP karşı çıktı! İstanbul’da cemevlerine ibadethane statüsü verilemedi

İBB Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul’daki cemevlerinin “ibadethane” olarak tanınması için sunduğu teklif, çoğunluğu elinde bulunduran AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi. Cumhur ittifakı, meclisin cemevlerine “ibadethane” statüsü verme yetkisi olmadığını savundu. Mecliste, talepleri halinde cemevlerine temizlik ve diğer hizmetlerin İBB tarafından ücretsiz sunulması tartışmalar arasında karara bağlandı.

Özlem GÜVEMLİ
19:33 -
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AKP ve MHP karşı çıktı! İstanbul’da cemevlerine ibadethane statüsü verilemedi

CHP'nin 2015'te yayınladığı genelge ile CHP'li 231 belediyede meclis kararlarıyla cemevleri, ibadethane olarak tanınmıştı. Geçtiğimiz günlerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde il genelindeki 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesine yönünde karar almıştı.

İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de CHP ve İYİ Parti grupları 13 Ocak günü önerge sunmuştu. Önerge teklifinde, İstanbul'da 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekânları olmasına rağmen resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulanmıştı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Bu durumun, Anayasa'nın 10. maddesiyle korunan eşitlik ilkesine aykırı olduğu, toplumsal yaşamda ayrımcılığa yol açtığı belirtilmişti.

İç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak alabilmeleri için “ibadethane” olarak kabul edilmesini teklif edilmişti. Teklif, Hukuk Komisyonu-Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu- Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından incelendi. Ve hazırlanan komisyon raporu 16 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi.

Raporda İstanbul'da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından ücretsiz karşılanması uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi konusunun belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.

AKP ANAYASA CHP istanbul İYİ Parti izmir Meclis MHP
Son güncelleme: 19:37 16.01.2020
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