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AKP’den iş ilanı gibi duyuru!

AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini duyurması sonrası Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları dün görevlerinden istifa etmişti. AKP Diyarbakır İl Başkanlığı sosyal medya hesabından istifaların yaşandığı ilçelere başkan aradığını duyurdu. Adaylardan resimli CV ve vesikalık resim istendi.

Evren DEMİRDAŞ
19:59 -
Haberler Gündem
AKP’den iş ilanı gibi duyuru!

AKP'de yaklaşan kongre sürecinden dolayı istifaları istenilen Diyarbakır’ın Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları görevlerinden istifa etmişti.

İstifalar sonrasında AKP Diyarbakır İl Başkanlığının sosyal medya hesabından ilçe başkan adaylarıyla ilgili müracaat duyurusu yapıldı.

“BAŞVURULAR BİZZAT İL BAŞKANLIĞIMIZCA ALINACAKTIR”

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medyasında yayımladığı ilanda şu ifadeler yer aldı:

* Kongre sürecinden dolayı boşalan Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir İlçelerimiz için İlçe Başkanlıkları Başvuruları İl Teşkilat Başkanlığımızca Bizzat müracaatlar alınacaktır. Tüm Halkımıza duyurulur. Saygılarımızla

Not: Başvuru için istenilen belgeler.
1 Adet Resimli CV
1 Adet Vesikalık Resim

AKP Diyarbakır istifa sosyal medya
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