AKP’li başkan yardımcısından tartışılacak hareket: Tam gaz mesai

Mersin’in Adnan Menderes Bulvarı’nda 3 katlı ve deniz manzaralı terasa sahip, son derece lüks olan AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Oğuz Karadadaş’a ait 1800 metrekare alan üzerinde kurulu olan kafe, nargile hizmeti veriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine “Corona virüsü Tedbirleri” konulu genelgesi ile lokanta/kafe, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafelerin geçici süre ile kapatılmasına kararına Karadadaş’ın işletmesinin uymadığı görüldü.

“HİZMETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Mersin’de aynı tür faaliyet alanlarındaki işyerlerinin kapatıldığı kentte işletme sahibi Oğuz Karadadaş, kişisel Facebook hesabından “Hizmetimiz devam etmektedir” başlıklı açıklamasında, “İçkisiz Lokanta ruhsatı ile faaliyet gösterdiğimizden dolayı ‘Aksi yönde karar alınana kadar siz değerli misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini içeren paylaşımda bulundu. Aynı açıklama metninin altında ise işletmenin ruhsatında yer bilgileri de ekledi. Unvanı Loba olan işletmenin ruhsatta ki faaliyet alanında ise “İçkisiz Lokanta” yazısı yer alıyor.

NARGİLE KAMUFULAJI

Öte yandan, işletmenin girişinde yer alan ve üst üstte hazırlanan tabelada “Cafe, Patisserie, Terrace, Hookah” yazısındaki Hookah(Nargile) bölümünün üzerinin kapatılması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yaşayan Stratejik Araştırma ve Danışmanlık uzmanı Ufuk Cavlı kişisel Facebook hesabından şu paylaşımda bulundu:

*LOBA CAFE..Şu işletmecilerinin Ak Parti İl Yönetiminde olduğu, Ak Parti’nin ağır toplarının gelip gittiği KOSGEB kredisi ile açtıkları cafe..Bedeli tabanın ödeyip keyfini süren arkadaşlara ait cafe..Cumhurbaşkanı, Bakanlar memleket komple evde kal çağrısı yaparken bu arkadaşlar bizde içki yok dolayısıyla kapatmaya gerek yok ne işiniz var canım evde buyurun gelin çağrısı yapan arkadaşlara ait cafe..Peki bunlar iktidarın gücünden faydalanıp nargile dahil her şeyin olduğu yerde kapatma olmaması bir torpil mi bunları koruyan mı var yoksa bu arkadaşlar reise bakanlara mı karşı geliyor, yoksa para her şeyden önemli mi.. Şimdi burası CHP İl yönetiminden birinin olsaydı adamı topa tutardık değil mi..Fazlada söze gerek yok…Hayırlı İşler.. L.O.B.A

Sosyal medyada yapılan bu paylaşıma çok sayıda kişinin yaptıkları yorumlarla tepki gösterdiği de gözlerden kaçmadı.