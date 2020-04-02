AKP’li belediye corona tehlikesine rağmen meclisi topluyor

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meclis toplantıları ertelemesine rağmen imar değişikliği gündemiyle 3 Nisan 2020 Cuma günü Belediye Meclisini ‘olağanüstü' toplantıya çağırdı.

İMAR PLANLARINDA REVİZYON KONUŞULACAK

Elazığ Belediyesinden meclis üyelerine gönderilen toplantı duyurusunda, “İlimiz genelinde yapılan 06.05.2016 tarih ve 2016/128 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Elazığ(Merkez) Revizyon+İlave İmar Planı; Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliği'nin 20. Maddesinin 1. Fıkrası “İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulanmasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmenlikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.” kapsamında değerlendirilerek Elazığ(Merkez) Revizyon+İlave+ İmar Planı sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği yapılmasının imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi” ifadeleri kullanıldı.

“65 YAŞ ÜSTÜ OLDUĞUM İÇİN TOPLANTIYA GİTMEYECEĞİM”

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstünün dışarıya çıkmasının kısıtlanmasından dolayı meclis toplantısına katılamayacağını ifade eden İYİ Parti Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Gültekin Koç, şunları söyledi;

*Meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağrılmasını yanlış buluyorum. Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın meclis toplantılarının ertelenmesiyle ilgili yayımlanmış olduğu bir genelge var.

*Ya o genelge olmayacak ya da Elazığ Belediyesi bu genelgeye uyarak toplantı düzenlemeyecek. O genelgedeki yasakla ilgili bir esneklik nerede bulmuşlar bilemiyorum.

*Millet canının derdine düşmüş bu süreçte inşaat, ruhsat konularının görüşülmesinin zamanı değil. Aynı partide olan bir belediyenin İçişleri Bakanlığının genelgesine rağmen toplantı gerçekleştirmesini doğru bulmuyorum.

*Mesafe korunmak şartıyla bu toplantı belki yapılabilir ama bu toplantı çağrısının bakanlığın genelgesiyle çelişkiye düşmesi garip bir durum. Aynı zamanda ben ve MHP meclis üyesi Behçet Susmaz Bey 65 yaşın üstündeyiz.

*Ben şahsen o toplantıya gitmeyeceğim, Behçet Bey’in de gideceğini zannetmiyorum.

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