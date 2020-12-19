AKP’li belediye için bir başka israf iddiası

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Alinur Aktaş’ın yüksek çaptaki harcamalarını eleştirdi.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak tanındığını belirten Selçuk Türkoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Kifayetsiz' Başkanı Alinur Aktaş ve onun sözde ‘üst akıl' danışmanları, vatandaş salgın şartlarında inim inim inlerken, birilerini fütursuzca zengin etmeyi sürdürüyor” dedi.

“15 KİŞİ İÇİN AÇILAN KURSA 100 BİN TL”

AKP’li Alinur Aktaş’ın harcamalarına de dikkat çeken İYİ Parti’li Türkoğlu, “Rize Belediyesi'ne 427 bin TL, sadece üç yandaş İstanbul medyasına her yıl 584 bin TL ve son olarak da MasterChef'e 375 bin TL verdiği ortaya çıkan Alinur Aktaş'ın, şimdi de yalnızca 15 kişi için açılan ‘youtuber’ kursu programı için aracı kuruma 100 bin TL'den fazla para ödediği iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

“VLOGGER AKADEMİSİ İLE PARTNER OLUNDU”

Geçen yıl bir gün süren ve çoğunlukla da çocuk yaştaki gençlerin katıldığı ‘Vlogger Workshop' adlı, faaliyete Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir şekilde harcama yaptığına dikkat çeken Selçuk Türkoğlu, “Argolu ve küfürlü konuşmalar nedeniyle de çok tepki çeken bu lüzumsuz faaliyet, AKP’li Alinur Aktaş'a ders olmamış olacak ki, şimdi de ‘Vlogger Akademisi' adı altındaki basit bir organizasyona partner olduğu ve bu iş için de aylık 100 bin TL'den fazla para harcadığı ileri sürülmekte” şeklinde konuştu.

“HAR VURUP HARMAN SAVURUYOR”

Bursa'da on binlerce üniversiteli işsiz ve vasıfsız gencin nitelikli kurslarla hayata kazandırılmayı beklediğinin altını çizen Türkoğlu, “Büyükşehir Belediyesi, tamamen hobiden, eğlenceden ibaret olan youtuber konusunu meslek gibi gösterip, Bursa'nın paralarını har vurup harman savuruyor” diye konuştu.

“BU SORULARIN CEVABINI DERHAL VERMELİDİR”

Selçuk Türkoğlu, “Sadece 15 kişiye ve yalnızca 4 hafta sonu düzenlenen bu kurs için Bursa'nın avuç dolusu parasını bir çırpıda ödediği söylenen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kamuoyuna da şu soruların cevaplarını derhal vermelidir” diyerek tek tek sıraladı:

-Büyükşehir Belediyesi, Bursalılara ait bütçeden gerçekleştirdiği bu etkinlik için atıl duran onca salonu, bunca toplantı mekanı dururken, neden özel olarak dizayn edilmiş, şahsa ait bir ofisi tercih etti.

-Yeni tefriş edilen bu ofise, başta büro malzemeleri olmak üzere, sözde eğitim için kullanılan onlarca pahalı cihazı kim aldı ve bu teknik malzemelerin parasını kim ödedi?

-Hiç bir başarısı olmayan, hatta youtube'da izlenen bir adet videosu dahi bulunmayan bir şahıs, nasıl oluyor da eğitmen olarak seçiliyor?

-Bu kişi kimdir ve hangi konuda faaliyet gösteriyor? Son 5 yılda yaptıkları işleri, ödediği vergileri araştırdınız mı?

-Yalnızca 15 kişinin, eğitim bile kabul edilmeyecek toplamda 8 saatlik kursun bedeli nasıl oluyor da 100 bin TL'leri aşıyor. Sadece 4 hafta sonu yapılan eğitimde harcama kalemleri nelerdir?

-Vatandaş aç, esnaf kepenk kapatırken, öğrenciler online eğitim için bilgisayar ve internetten mahrum ilken, milletin size emanet ettiği, alın teri vergi gelirleri ile birilerini zengin etmeye, vicdanınız nasıl el veriyor?

“Ey Alinur Aktaş yönettiğin kente ve o kentte yaşayan vatandaşa saygın varsa, çık bu sorulara mertçe cevap ver” diye seslenen Türkoğlu, şöyle tamamladı:

“Cevap verirken de Bursa'nın nasıl bu ülkenin en borçlu Belediyesi olduğunu, Bursalıların neden en pahalı içme suyunu içtiğini, düne kadar zarar eden Muradiye Su'ya müşteri ararken, şimdi de BursaSu'ya 1 milyon TL'ye yakın tanıtım ve reklam parasını hangi akla hizmetle harcadığını, bu arada bu şehrin insanlarının halen daha en kirli havayı teneffüs etmesine neden hiç kafa yormadığını da anlatırsan çok memnun oluruz.”

İlginizi Çekebilir Masterchef'e ödenen para ortalığı karıştırdı