AKP’li belediye futbol sahasını satışa çıkardı! Gençler ayaklandı

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhangazi ilçesinde bulunan Ortaköy Mahallesi’nde futbol sahası olarak kullandıkları alanın satışa çıkarılmasına karşı kampanya başlatan gençlere de destek vermek için Orhangazi’ye gitti.

Kayışoğlu, burada yaptığı konuşmada AKP’li Orhangazi Belediyesine seslenerek ”Gençlerin sesine kulak verin ve bu satıştan vazgeçin, gençlerin futbol sahasına kıymayın” çağrısında bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR YASASI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR”

2014’te çıkarılan Büyükşehir yasasının doğru olmadığını savunduklarını ve şimdi bunun daha iyi anlaşıldığını belirten Kayışoğlu, şunları söyledi:

”Büyükşehir yasasıyla köylerin malları, mülkleri ve taşınmazları belediyelere geçti. Daha sonra bu taşınmazların çoğu satıldı ya da kiraya verildi. Bursa, bu satışları yoğun olarak yaşadı. Biz, baştan beri bunun doğru olmadığını söyledik. Bugün de bu yanlışın bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Ortaköy’de geçmişten bugüne büyüklerin ve gençlerin futbol oynayarak sosyalleştikleri, yaşanmışlıkların ve anıların olduğu 10 dönümlük alan, belediye tarafından satışa çıkarılmıştır.”

“ORTAKÖYLÜ GENÇLER SATILMASINI İSTEMİYOR”

“Gençler burasının satılmasını istemiyor. Anayasal haklarıdır. Spor yapmak, sağlıklı yaşamak istiyorlar. Satış kararı alınırken bu vatandaşlarımıza niye sorulmamaktadır, gençlerin düşünceleri neden dikkate alınmamaktadır? İnanıyoruz ki gençlerimiz seslerini duyuracaktır ve belediye de bu sese kulak verecektir. Ben de gençlerimizin bu çabasını destekliyor ve Orhangazi Belediyesi’ni bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum.”