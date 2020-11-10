AKP’li belediyeden çocuk parkına Kent Yönetim Merkezi

Samsun’un eski Belediye Başkanı, AKP Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz kentin görüntüsünü bozdukları gerekçesiyle liman önündeki Gıda Borsası ve Kamyon Garajını yıkarak bölgeyi yeşil alana çevirip Adnan Kahveci Parkı yapmıştı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise bu parkın içindeki çocukların oyun oynama alına 153 Kent Yönetim Merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Başkan Demir’de sosyal medya hesabından, “Şehrimiz için çözüm odaklı çalışmanın en büyük örneği olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. 17 ilçedeki tüm taleplerin anında değerlendirilip çözüme kavuşturacağı Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hizmet binamızın temeli atıldı” dedi.

BAŞKA YER Mİ BULAMADINIZ?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı ile çocuk parkının içerisinde 983 metrekarelik alana çok katlı belediyenin çözüm merkezi olarak kullanacağı Yönetim Merkezi inşasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, projeyi geniş kitlelere duyurmak için sosyal medyada hesabından sponsporlu paylaşım yaptı. Bu paylaşıma vatandaşlar “Başka yer mi bulamadınız” diye yazarak tepki verdi.

Adnan Kahveci Parkında piknik yaptıklarını ve çocukların oynadığını dile getiren vatandaşlar, yeşil alana dikilecek beton kütle için “Yeşil alanı yıkıp kent merkezi mi yapıyorsunuz. Gönülden tebrikler. Şaka gibi buraya mı yapılacak bu bina. Yeşil alanın, parkın içine bina yapmak çok dahiyane bir fikir. Bence bütün yeşilliklere beton dökün tam olsun” gibi yorumlara yaparak kent merkezi inşaatının başka bir yere yapılmasını istedi.

Öte yandan uzun yıllar önce deniz doldurularak elde edilen alanda yapılan çalışmalar sırasında Kent Merkezinin temellerinden su çıkması dikkat çekti.