AKP’li belediyenin 5,5 milyon liraya inşa ettiği otel çürüyor

Bursa’da AKP’li Kestel Belediyesi’nin 2018 yılında yaklaşık 5,5 milyon lira harcayarak inşa ettiği 51 odalı otel binası çürümeye terk edildi. CHP Kestel ilçe Başkanı Hatice Doğan, binanın Kestel Dernekler Yerleşkesi olarak kullanılmasını önerirken, belediyenin iyi yönetilemediğine dikkat çekti.

“2018'DE YAPIMI TAMAMLANDI, ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMESİN”

Kestel Devlet Hastanesi yanında otel olarak inşa edilen 7 bin 500 m2 kapalı alanlı binanın 2018'den buyana kaderine terk edildiğini söyleyen CHP’li Hatice Doğan, “Tıpkı 6 milyon lira harcanan belediye sosyal tesisleri gibi burasıda çürümeye bırakıldı” dedi.

“HALKIN MİLYONLARCA LİRASI HEBA OLDU”

2018 yılında yaklaşık 5.5 milyon liraya mal olan ve otel olarak kullanılması düşünülen yerin içerisinde, 51 oda ve 11 dükkan bulunduğuna dikkat çeken Hatice Doğan, “Otel binası buraya yapılırken meclis üyelerimiz, ‘Buraya böyle bir binanın yapılması ileride hastanenin büyümesine engel olacaktır. Hastane yetersizdir, ek bina yapılması gerekebilir' diye uyarıda bulunmuştu. Halkın ve STK'ların talep ve isteklerine duyarsız kalan AKP, maalesef kendi bildiğini okumakta. Kestellilerin milyonlarca lirası burada çürümeye terk edildi” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜ YATIRIM OLARAK TARİHE GEÇECEK”

İsraf politikalarına devam eden AKP'nin ülkeyi yönetemediği gibi, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da oradan oraya savrulduğunu ve Bursa'yı yönetemediğini belirten CHP İlçe Başkanı Hatice Doğan, “Büyükşehir'in yürüyen bir tek projesi yok. Yarım kalan, çürümeye terk edilmiş yatırımların bitmesi için tek kuruş ayıramıyor. Bu acı ortamdan ne yazık ki Kestel de nasibini aldı. Aciz bir görüntü çizen AKP'li Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, maalesef ilçeyi yönetme iradesinden yoksun. AKP'li belediye başkanı, belediye meclisinden bu binayı devretmek veya kiraya vermek için yetki almış, fakat yapılan ihaleye kimse girmeyince, aldığı yetki de elinde kalmış, biçare durumda. Bu bina da, maalesef hesapsız-kitapsız, ileriyi görmeden yapılan bir ölü yatırım olarak tarihe geçecek” dedi.

CHP'NİN ÖNERİSİNİ KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNDU

Kestel Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi için CHP'nin geliştirdiği öneriyi de açıklayan Hatice Doğan şunları söyledi;

“Bu binada gelin, Kestel'deki derneklerimizi tek çatı altında toplayalım. Hem atıl durumdaki bina kullanılsın, hem Kestel halkımıza en güzel hizmetlerden biri verilmiş olsun. Çünkü Kestel Belediyesi'nden beklenen hizmet, otel işletmeciliği yapan insanlarla haksız rekabete girip onların ekmeğiyle oynamak değil, ilçe halkımıza, esnafımıza hizmet vermek, destek olmak, yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmektir.”