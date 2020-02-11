AKP’li belediyenin tente kararına esnaftan tepki!

AKP’li Selçuklu Belediyesi, bölgedeki işletmelerin tente ve sundurmalarını yıkma kararı aldı. Belediye, 2017 yılında alınan kararın uygulanacağını iş yerleri sahiplerine tebliğ ederek, tentelerin 15 Şubat – 25 Şubat arasında kaldırılmasını istedi.

ESNAF BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Söz konusu tebligat üzerine harekete geçen esnaf belediye başkanıyla görüşmek istedi ancak bir sonuç alamadı.

Bunun üzerine belediye binası önünde bir araya gelen esnaf karara tepki gösterdi.

Daha sonra belediye başkanının özel kalem müdürü ile görüşen esnaflar, başkandan randevu almayı başardı.

“EKMEK TEKNELERİMİZİ YIKACAKLAR”

Belediyedeki görüşmenin ardından esnaflar adına açıklama yapan bölge esnaflarından Sami Kaya, bu kararla mağdur olacaklarını belirterek şunları söyledi:

* Burada toplanmamızın nedeni, belediyede herhangi bir muhatap bulamamamız.

* Burada sonuç almak tek gayemiz. Haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi için buradayız.

* Ekmek teknelerimizi yıkacaklar. Ruhsat verdiği, izin verdiği tenteye yıkım kararı almışlar.

* 2017’de alınan bir encümen kararı, 2018’deki seçimden dolayı bugüne ertelenmiş.

* Yıkım kararı bildirildi. Bu esnafa yapılan bir zulüm. Bu olaydan dolayı işten çıkarmalar olacak.

* Taleplerimizi ilettik. Muhatap bulamıyoruz.

* Bizim devlete karşı bir art niyetimiz yok.

“DOZERLERİN ÖNÜNDE DURACAĞIM”

Öte yandan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da esnafları ziyaret ederek konu hakkında bilgi aldı.

Belediyenin kendi başına esnafa sormadan aldığı kararın uygun olmadığını belirten Yokuş, şöyle konuşu:

* Siz tentelerinizi yıkmayın.

* Belediye zorla yıkmaya çalışırsa da bizzat kendim dozerlerin önünde duracağım.

* Kış günü ekonominin kötü olduğu böyle bir süreçte, esnaflarımızı kollaması gerekirken yapılan uygulama esnafı tamamen bitirmeye yöneliktir.