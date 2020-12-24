AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi bir şehre daha para gönderecek

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılmakta olan millet bahçesi için 350 bin TL'yi aşan yardım yapacağı ortaya çıktı.

350 BİN LİRA TUTAN LİSTE

Plan Bütçe Komisyonu'nun, Meclis'in talebiyle hazırladığı rapora göre Beylikova Belediyesi'nin ihtiyaç listesinde; 3 bin metrekare için mineral kaplı prizmatik beton parke taşı, bin metre için beton bordür taşı, 60 adet aydınlatma direği, 2 takım çocuk oyun grubu, 2 takım spor aletleri. 35 adet piknik masası, 50 adet çöp tenekesi ve 20 adet bank bulunuyor.

“BOL KESEDEN HARCIYOR”

İYİ Parti Bursa il Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski parayla 5 katrilyona yakın borç batağına saplandığını, Bursalıların hakkı olan kaynaklarını bol keseden harcamaya devam ettiğini söyledi.

“DESTEK İÇİN YETKİ VERİLDİ”

Daha henüz Rize Meydanı için yapılan ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken 427 bin TL'lik desteğin mürekkebi kurumadadıpını hatırlatan Selçuk Türkoğlu, “Şimdi de Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılmakta olan millet bahçesi için 350 bin TL'yi aşan yardım kararı alındı. 17-12-2020 tarihli Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre söz konusu destek için Başkan Alinur Aktaş'a yetki verildi” dedi.

“BURSA İÇİN ELZEM YATIRIMLAR DURUYOR”

“Toplam maliyeti 350 bin TL'yi aşan bu yardım, borç içinde yüzen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, üstelik Bursa için elzem yatırım harcamaları dururken yapılacak” diyen İYİ Parti’li Selçuk Türkoğlu, “Alinur Aktaş'ın bu destekleri, sırf Saray'a yaranarak Bursa'da çizilen karizmasını düzeltmek için yaptığını hatta bunun için çırpındığını biliyoruz. Beslemekten vazgeçmediği İstanbul'daki yandaş medyanın baronlarını bugünlerde tek tek gezerek, kamuoyundaki olumsuz algısını değiştirme çabasına girdiğini de gördüğümüz telaş içindeki Alinur Aktaş'ın, AKP il Başkanı'ndan sonra sıranın kendisine geleceğinin endişesini yaşadığının da farkındayız. Ne var ki korkunun ecele faydası olmaz” ifadelerini kullandı.

“SARAY'A YARANMAYA ÇALIŞIYOR!”

Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'ye yardımı, ne de Bursa dışındaki millet bahçelerine para yağdırması Aktaş'ı kurtarmayacağını dile getiren Türkoğlu, “Bursa'daki Millet Bahçesi'nin, Atatürk Stadı gibi şehrin çok önemli bir tarihsel ve nostaljik değerinin adeta katledilerek yapılmasının öfkesi dinmeden, Eskişehir'in Beylikovası'ndaki millet bahçesi için Bursalıların hakkı hukuku çiğnenerek harcama yapılması, tek kelimeyle abesle iştigaldir” şeklinde konuştu.

“KOSKOCA KENTLE ALAY EDİYORLAR”

“Bursa ve Bursalıların, koskoca bir kentle alay edercesine ve son derece cüretkarca yapılan bu israfların hesabını, önlerine konacak ilk sandıkta soracağından hiç kuşkumuz yok” diyen Salçuk Türkoğlu, “İYİ Parti olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetilemediğini en yüksek perdeden dillendirmeye ve Alinur Aktaş'ın kifayetsizliğini her yanlış icraatında gözler önüne sermeye devam edeceğiz” diye konuştu.