AKP’li Göksel Gümüşdağ’ın yerine seçilen isim belli oldu!

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumunun ilk bileşimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.

İlk oturumda, İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ'ın 17 Ocak 2020 tarihi itibari ile görevini bırakması nedeniyle yeni 1. başkanvekili seçimi yapıldı.

AKP Grubu Zeynel Abidin Okul'u, CHP Grubu Nazife Figen Karahan'ı aday olarak gösterdi.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunu oyları ile Zeynel Abidin Okul, Göksel Gümüşdağ’ın yerine İBB Meclis 1. Başkanvekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı da olan İBB Meclisi 1. Başkanvekili AKP'li Göksel Gümüşdağ 13 Ocak 2020 tarihli meclis oturumunda görevini 17 Ocak 2020 tarihi itibari ile bırakacağını açıklamıştı.

Gümüşdağ, şunları söylemişti:

* Bu onurlu şerefli meclisin, gazi meclisin 16 yıl başkanlığını yapmak bana nasip oldu.

* Aynı zamanda 15 Temmuz’da İstanbul’a vekalet eden belediye başkanı olarak tarihe tanıklık ettim.

* Bu meclisin hayatımda ömür boyu yeri olacak. Benim Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz.

* Gerek Türkiye liginde gerek Avrupa’da başarılı süreç yaşıyor.

* Zaman zaman 4 ayrı görev yapmak nasip oldu.

* Kulüpler Birliği Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, bu gazi mecliste 1. Başkanvekilliği ve malum fabrika. 4 ayrı konudan dolayı zaman zaman evi de ihmal ettim.

* Bu anlamda çok anlayış gösterdi eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

* Cumhurbaşkanımız ve AKP genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

* Bundan sonraki süreçte İstanbul için halkımızın bize verdiği meclis üyesi statüsü ile birlikte bu mecliste İstanbul’un lehine tüm kararlarda başkanımıza destek olmaya devam edeceğiz.