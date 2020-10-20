AKP’li Naci Bostancı’dan açık cezaevi izinleriyle ilgili yeni açıklama

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, açık cezaevlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bostancı, “Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığının açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor” dedi.

İZİNLER 2 AY UZATILMIŞTI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlanmıştı. CTE resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda mahkumlar için corona virüsü izninin 31 Eylül tarihi itibarıyla 2 ay uzatıldığına yer verilmişti.

Açıklamada “Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 30/09/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denilmişti.