AKP’li o isim istifa etti!

AKP Adıyaman İl Kadın Kollarında Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda çalışan bir kişi, İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş'ün banka kartına ve cep telefonuna el koyduğu iddiasıyla savcılığa şikayet etmişti. Geçen ekim ayında yaşanan olay sonrası Perin Gümüş bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GEREK GÖRÜLÜRSE DAHA GENİŞ AÇIKLAMA DA YAPARIM

Gümüş, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Gördüğüm lüzum üzere kadın kolları başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım. 14 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ümmetin lideri Sn. Cumhurbaşkanıma kaderi Türkiye’nin kaderiyle özdeşleşmiş partimi ve ölümüne savunduğum davamı bundan sonrada asla yalnız bırakmayacağı kendi canımdan ve evlatlarımdan daha aziz bileceğim bu dava için gece gündüz çalışacağımı herkese ilan ediyorum. Bu 14 yıllık süreçte yanımda duran eşime, çocuklarıma, kadın kollarındaki dava arkadaşlarıma, vekillerime, belediye başkanıma ve tüm Adıyaman halkına çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Davamız ilelebet muzaffer olsun inşallah. Gerek görülürse daha sonra geniş açıklama yaparım. Ben hakkımı helal ediyorum. Herkesin de bana haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

İlginizi Çekebilir AKP'li Başkan işe yerleştirdiği yöneticisinin banka kartına el koymuş