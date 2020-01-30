AKP’li vekilden damadına düğün hediyesi: Daire Başkanlığı

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Halil Özcan‘ın kızı Adile Nur Özcan ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde ARGE Şube Müdürü olarak görev yapan Raşit Dedeoğlu 16 Kasım 2019’da evlendi. Dedeoğlu’nun 4 Aralık 2019’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne Etüt ve Proje Daire Başkanı olarak atanması tartışma yarattı.

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan bu atamaya tepki gösteren CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, “İlgi alakası olmayan bir insanın Etüt Proje Daire Başkanlığı’na atanması bir düğün hediyesi anlamına geliyor” dedi.

“DÜĞÜN SONRASINDA YAPILMASI MANİDAR”

“Günümüz Türkiye’sinde bu gibi liyakatsiz atamalar artık bize normal geliyor” diyen Cidir, şunları söyledi: Eğer Etüt Proje Daire Başkanlığı’na atanan kişi bu vasıflara uygunsa bunu normal karşılarız. Ancak bunlar göz ardı edilip başka kişilere bu yaranmak amacıyla bu atama yapılmışsa bu yanlışın en büyüğüdür.

“DÜĞÜNDEN SONRA OLMASI MANİDAR”

Reşit Dedeoğlu’nun Etüt ve Proje Daire Başkanı olarak atanmasını manidar olduğunu belirten CHP Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman İzol, “Normal bir atama olabilir ama milletvekilinin kızı ile evlendikten sonra, hemen akabinde atanması bizlere manidar geldi” diye konuştu.

BELEDİYE VE AKP’Lİ VEKİL TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR

Konuyla ilgili telefonla ulaştığımız AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gerçekleşen atamayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise telefonlarımıza cevap vermedi.