AKP’li vekillerin bedelli askerlik parasını millet ödedi

AKP’li üç milletvekili Selman Özboyacı, Ahmet Büyükgümüş ve Müslüm Yüksel, 35'er bin lira ödeyerek, 21 gün bedelli askerlik yaptı. Bu süre içinde milletvekili maaşlarını almaya da devam etti.

Yasaya göre bedelli olarak askere gidenlerin çalıştıkları iş yeri tarafından ücretsiz izinli sayılmaları gerekiyor. Ancak TBMM bu üç milletvekiline hem maaş ödedi, hem de sigortalarını yatırmaya devam etti.

Böylelikle 35 bin lira bedelli askerlik parası veren üç vekil, bu bedelin yaklaşık 25 bin lirasını geri aldı, bedelli askerlikleri 10 bin liraya geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu durum yasaya aykırıdır. Çakma kahramanlar' aldıkları 21 günlük milletvekili maaşını geri vermeli” dedi.

“BABANIZIN PARASI DEĞİL, BAĞIŞLAYAMAZSINIZ”

TBMM Başkanvekili AKP'li Sadi Bilgiç, üç milletvekilinin askere gittiğini bilmediklerini savunup, “Nereden bilinecek, vekillere çip mi takalım?” diye sordu. AKP'li üç milletvekili ise askerdeyken aldıkları 25'er bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladıklarını açıkladı. CHP'li Tanal da, “Bu para babanızın parası değil, bağışlayamazsınız. Hazine’ye vermeniz lazım” dedi.

“TEŞEKKÜR ALDIK”

21 gün bedelli askerlik süresi boyunca milletvekili maaşı da alan Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, “Biz yasal hakkımız olan bedelli askerliğe başvurduk, bunun bedelini ödedik. Orada görev yaptığımız süre boyunca hak geçmesin diye bir aylık maaşımızı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yatırdık. Vakfın genel müdürü de bizi arayıp teşekkür etti” dedi.