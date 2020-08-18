Alanya Belediye Başkanı’nın corona testi pozitif çıktı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Yücel, “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Şu an durumum iyi. Corona virüsü kişi gözetmiyor. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle” dedi.
DÜN BABASININ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Başkan Murat Yücel’in babası Mehmet Yücel’in de dün yapılan corona testi pozitif çıkmıştı.
CORONAYA YAKALANAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Elazığ / Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı: Evinde karantinada.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Hastanede tedavi ediliyor
Konya / Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: Hastanede tedavi altında.
Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hastanede tedavi altında.
Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: Evinde karantinada.
Gümüşhane / Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir: Karantinada.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Evinde karantinada.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Evinde karantinada.
İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.
Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.
Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.
Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.
Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.