Alışveriş dönüşü asansörde mahsur kaldı

Olay İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi’nde oturan bir kadın, market alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Asansöre binen ancak elektriklerin kesilmesi üzerine birinci ve ikinci kat arasında mahsur kalan kadın, bağırarak yardım istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörün mekanizmasını çekerek kadını kurtardı.

Bir anda asansörün durması ve karanlık içerisinde kalması nedeniyle paniğe kapıldığını belirten kadın kurtulduğuna sevindiğini söyledi. Bina sakinleri de 25 dakika içinde kadını kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti. (DHA)