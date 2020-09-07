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Alışveriş dönüşü asansörde mahsur kaldı

İstanbul Avcılar'da alışverişten dönen bir kadın, oturduğu binanın elektrikleri kesilince asansörde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu 25 dakika sürdü.

13:14 -
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Olay İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi’nde oturan bir kadın, market alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Asansöre binen ancak elektriklerin kesilmesi üzerine birinci ve ikinci kat arasında mahsur kalan kadın, bağırarak yardım istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansörün mekanizmasını çekerek kadını kurtardı.

(FOTO: DHA)

Bir anda asansörün durması ve karanlık içerisinde kalması nedeniyle paniğe kapıldığını belirten kadın kurtulduğuna sevindiğini söyledi. Bina sakinleri de 25 dakika içinde kadını kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti. (DHA)

istanbul Kadın
Son güncelleme: 13:28 07.09.2020
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