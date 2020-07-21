Anamur Belediye Başkanı Kılınç ve ekibi karantinada!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü anısına İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile Anamur Belediyesi, Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de yüzücü olarak katıldığı, “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a” etkinliği düzenledi.

18 Temmuz günü ilçeye gelen çekim ekibinde yer alan, ismi açıklanmayan görevli kameramana yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. KKTC'de düzenlenen törene katılan ekip, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a geldi. Testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SÖZ KONUSU KAMERAMANLA FİZİKİ TEMAS KURMADIK”

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aynı ekipte bulunan Kürşat Tüzmen ve sporcuların, testi pozitif çıkan kameramanla aynı araçta seyahat eden ekip arkadaşlarında da olumsuz herhangi bir durum olmadığını ve yapılan Covid-19 testlerinin de negatif çıktığını ifade etti.

Söz konusu görevlinin, yapılan organizasyon ve röportajlarda kendisiyle ve özel kalem müdürlüğü ekibi ile fiziki temas kurmadığını belirten Hidayet Kılınç, “Sosyal mesafe açısından riskli sayılabilecek herhangi bir durum oluşmamıştır. Ancak hem ekibimiz hem de virüs taşıdığı tespit edilen kameraman hassasiyetleri nedeni ile koruyucu maske kullanmışlardır” dedi.

BAŞKAN KILINÇ 5 GÜNÜ SOSYAL TESİSTE GEÇİRECEK

Sağlık kuruluşları ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, kendisinin ve ekip arkadaşlarının herhangi bir risk taşımadığınu vurgulayan Kılınç, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* “Her ne kadar sağlık kuruluşlarımız şu an için herhangi bir risk taşımadığımızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydı ile normal yaşantımıza devam edebileceğimizi kesin ifadelerle belirtse de, gün içerisinde belediye başkanlığımızı ziyaret eden yüzlerce vatandaşımız, daire içerisinde çalışan personelimiz ve ekip arkadaşlarımızı risk altında bırakmamak adına şahsım ve özel kalem müdürlüğü personelimiz, virüsün yumurtlama ve vücuda yayılma süresi olan 5 günlük süreci, çalışmalarımızı da aksatmadan 82 Sosyal Tesislerimizde geçirme kararı aldım.

* Şu an için şahsımda ve mesai arkadaşlarımda hiçbir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Sağlık görevlilerimiz tarafından düzenli olarak kontrollerimiz yapılmakta, ekibimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurallar harfiyen yerine getirilmektedir.

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